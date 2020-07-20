السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفياً تطورات القضية الليبية وأزمة سد النهضة

ترامب والرئيس المصري

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين: إن التدخلات الأجنبية في ليبيا لم تزد القضية الليبية سوى تعقيداً، حتى باتت تداعياتها تؤثر على الأمن والاستقرار الاقليمي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.



وأكد السيسي لـ "ترامب" ضرورة استعادة توازن أركان الدولة في ليبيا والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا.



ووفق الرئاسة المصرية، فقد أبدى ترامب تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية تجاه القضية، والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.