حماس تعقب على تصاعد عمليات هدم المنازل بمدن الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين، على تصاعد عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، في مدن الضفة والقدس.
وتقول حركة حماس في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة هي الترجمة العملية لمخطط "الضم" عبر تهجير أبناء شعبنا من أرضهم لتغيير بنيتها الديموغرافية وتفريغها من السكان.
وأكدت الحركة أن البدء بخطة وطنية شاملة لوقف عمليات الهدم والتصدي لها يعتبر أولوية وطنية وشعبية، وهو ما يتطلب عقد لقاءات وطنية وفصائلية جماهيرية لوضع خطط عملية للرد على سياسة الاحتلال.
وأضافت: أن محاولة كي الوعي التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا بهدم منازلهم تستهدف ضرب وعي الفلسطيني بجدوى البقاء فوق أرضه، وإن ما يجري من عمليات هدم المنازل في القدس وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا يحمل بذور ثورة لوقف التغول الصهيوني ورد العدوان.
وقالت حماس: سيبقى شعبنا الفلسطيني البطل ثابتا فوق أرضه، وإن نجاح أهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس بطرد المستوطنين من فوق أرضهم، ومواصلة أبناء بلدة كفر قدوم التصدي للمشروع الاستيطاني لأكثر من 10 سنوات هو دلالة على أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه، وسيفشل مشاريع الضم بإرادة وعزيمة ثابتة.
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين، على تصاعد عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، في مدن الضفة والقدس.
وتقول حركة حماس في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة هي الترجمة العملية لمخطط "الضم" عبر تهجير أبناء شعبنا من أرضهم لتغيير بنيتها الديموغرافية وتفريغها من السكان.
وأكدت الحركة أن البدء بخطة وطنية شاملة لوقف عمليات الهدم والتصدي لها يعتبر أولوية وطنية وشعبية، وهو ما يتطلب عقد لقاءات وطنية وفصائلية جماهيرية لوضع خطط عملية للرد على سياسة الاحتلال.
وأضافت: أن محاولة كي الوعي التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا بهدم منازلهم تستهدف ضرب وعي الفلسطيني بجدوى البقاء فوق أرضه، وإن ما يجري من عمليات هدم المنازل في القدس وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا يحمل بذور ثورة لوقف التغول الصهيوني ورد العدوان.
وقالت حماس: سيبقى شعبنا الفلسطيني البطل ثابتا فوق أرضه، وإن نجاح أهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس بطرد المستوطنين من فوق أرضهم، ومواصلة أبناء بلدة كفر قدوم التصدي للمشروع الاستيطاني لأكثر من 10 سنوات هو دلالة على أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه، وسيفشل مشاريع الضم بإرادة وعزيمة ثابتة.
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