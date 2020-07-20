شؤون فلسطينية

"الصحة": وفاة مواطن من الخليل بفيروس (كورونا) وارتفاع الوفيات لـ66

"الصحة": وفاة مواطن من الخليل بفيروس (كورونا) وارتفاع الوفيات لـ66
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين عصر اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، لمواطن من سعير بمحافظة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة: بوفاة مواطن يبلغ من العمر (73 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس، إلى 66 وفاة.

وكانت "الصحة" أعلنت أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين (468) إصابة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الاثنين.

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