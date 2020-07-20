"الديمقراطية" تنفي ما نشرته إحدى الشبكات من "ادعاءات مضللة منسوبة لقيادي لها"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، اليوم الإثنين، ما نشرته إحدى الشبكات الإلكترونية مما وصفتها "ادعاءات مضللة على لسان قيادي في الجبهة يهاجم أحد المواقع ومديرها.



وأوضحت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما صدر على تلك الشبكة ليس سوى أكاذيب وادعاءات ومهاترات إعلامية، داعية الشبكات والصفحات الإعلامية إلى توخي الدقة في نقل ما ينشر عن الجبهة من بيانات وتصريحات وفق عناوينها وحساباتها المعروفة للجميع، في الوقت الذي شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية بحاجة ماسة إلى رص الصفوف وإنهاء الانقسام لمواجهة مشروع الضم و"صفقة ترامب- نتنياهو".