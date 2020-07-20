السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، 2429 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت أيضا 37 حالة وفاة جديدة، وفق ما أفادت وزارة الصحة في تغريدة عبر (تويتر).



وتعد هذه الأرقام إشارة لانخفاض لافت في عدد الإصابات والوفيات اليومية، حيث تم تسجيل أمس الأحد، 2504 إصابات، و39 وفاة.



كما تم تسجيل 5524 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203.259 حالة.









رام الله - دنيا الوطن