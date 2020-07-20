أبو العسل يطلع نائب المنسق الأمني كبير الضباط البريطانيين على الأوضاع بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، العميد ادوارد دورز نائب المنسق الأمني كبير الضباط البريطانيين على الأوضاع في الأغوار وعلى الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تمارس بحق المواطنين الفلسطينيين في الأغوار.



وأهم الانتهاكات عزل للمنطقة وإغلاقها عسكرياً وهدم البيوت والمنازل والتنكيل اليومي بالمواطنين.



جاء ذلك خلال استقبال أبو العسل للعميد دورز في مقر المحافظة صباح اليوم، مشيدًا بالجهود المبذولة والدعم الذي تقدمه بريطانيا والدولة الصديقة لتطوير أداء قوى الأمن الفلسطيني.



من جانبه اطلع العميد دورز المحافظة أبو العسل على طبيعة المشاريع التي تنفذ من قبل مكتب التنسيق الأمني لدعم وتطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية.