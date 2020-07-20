قلقيلية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإصابات بالمحافظة لـ 118



وتوزعت الحالات في مدينة قلقيلية بواقع 14 حالة، وأربع حالات ظهرت نتائجها في ساعات متأخرة من مساء أمس، وبلدة "جيت" ثلاث حالات.



والحالات المصابة بهذا الفيروس من المخالطين، وبذلك يصل عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 118 إصابة.





ووفق المحافظة، فإن طواقم الطب الوقائي تقوم بحصر المخالطين تمهيداً لسحب عينات منهم، مضيفة: "نرجو من المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لتسهيل مهام الطواقم الصحية".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الإثنين، تسجيل 17 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).