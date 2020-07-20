جنين: نقابة أصحاب صالونات الحلاقة تطالب بالسماح لها العمل ضمن إجراءات الوقاية





من جهته قال الرجوب في تصريحات أبرزتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه سيتابع مطلب النقابة مع الجهات الصحية المختصة بناءً على مستجدات الحالة الوبائية، بما يضمن السلامة العامة للجميع والحد من تفشي فيروس (كورونا).



وحضر اللقاء نقيب أصحاب الصالونات ومراكز التجميل كمال أبو الرب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، ومدير الارتباط المدني طه الإيراني، ورئيس نقابة المهن أحمد نزال، وعدد من أصحاب الصالونات في جنين .









رام الله - دنيا الوطنطالبت نقابة صالونات والحلاقة ومراكز التجميل في محافظة جنين خلال لقائها المحافظ، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، السماح لها بفتح صالونات التجميل مع تأكيدها العمل ضمن إجراءات السلامة مع الحجز المسبق للوقاية من فيروس (كورونا).