دولي

محكمة في إسرائيل تصدر حكماً بسجن مواطن أردني لمدة 19 عاماً

محكمة في إسرائيل تصدر حكماً بسجن مواطن أردني لمدة 19 عاماً
الأسير الأردني طاهر خلف
رام الله - دنيا الوطن
صادقت المحكمة المركزية في بئر السبع بإسرائيل اليوم الإثنين، على الاتفاق الذي تم بين النيابة ومحامي الدفاع عن المواطن الأردني طاهر خلف، الذي أدين بجريمة الشروع في القتل العمد وارتكاب ما وصفته عمل "إرهابي" والتسبب في أضرار خطيرة وإلحاق الاذى بغواصيْن على "خلفية قومية متطرفة" في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 في البحر الأحمر.

وفرضت عليه المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة 19 عاماً والزمته بدفع تعويضات بقيمة 250 ألف شيكل للغواصيْن الإسرائيليين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وادعت المحكمة أن المواطن الأردني، استغل تأشيرة الدخول إلى اسرائيل بهدف العمل "كي يرتكب عملية عدائية (ليرتقي شهيداً) بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفي الموعد المذكور قام بضرب الغواصين بمطرقة حديدية من أجل قتلهما".

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