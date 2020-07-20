"التعاون الإسلامي" تدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى

إحدى قمم منظمة التعاون الاسلامي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى.



وشددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي اليوم الإثنين، على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.



وأعربت عن بالغ قلقها إزاء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعضهم بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى.