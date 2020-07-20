مصابٌ بأمراض خطيرة.. محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير أبو عاهور





يأتي ذلك نتيجة تردي الحالته الصحية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم استقباله في مستشفى بيت جالا الحكومي.



وأشار إلى أن ثلاث جلسات عقدت للأسير خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.





رام الله - دنيا الوطنأقرت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين، الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور بعد تردي حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.وقال مدير مكتب هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيت لحم منقذ ابو عطوان في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير أبو عاهور الذي اعتقل قبل نحو شهر، بكفالة مالية.