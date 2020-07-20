سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس سبعة أيام

اعتقال عدنان غيث - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فترة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، لمدة سبعة أيام.



ونقلت سلطات الاحتلال المحافظ غيث لزنازين "المسكوبية" الخاصة بالتحقيق العسكري، قبل ان تنقله إلى زنازين التحقيق في سجن عسقلان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.