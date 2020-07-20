العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم الإثنين، 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ويرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ أن تفشى في البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 3869.
كما سجل العراق اليوم الأحد، 2163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 94693.
سجل العراق اليوم الإثنين، 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ويرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ أن تفشى في البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 3869.
كما سجل العراق اليوم الأحد، 2163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 94693.
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