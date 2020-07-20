العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل العراق اليوم الإثنين، 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ويرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ أن تفشى في البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 3869.



كما سجل العراق اليوم الأحد، 2163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 94693.