سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وقال وزير الصحة السوري، إن ازدياد الحصيلة المحلية لفيروس (كورونا) وتجاوزها الـ 500 إصابة وتوسع انتشار المرض أفقياً وعمودياً قد ينذر بتفشي أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).



رام الله - دنيا الوطنمنذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، سجلت سوريا اليوم الأحد، أعلى معدل يومي بالإصابات المسجلة بـ (كورونا)، وكذلك بعدد الوفيات فيه.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، بالإضافة إلى تسجيل أربع وفيات، وهو أيضا رقم قياسي في معدل الوفيات اليومية.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 522 إصابة، والوفيات إلى 29.كمت أعلنت الوزارة أيضا شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 154.