هيئة الأسرى: إصابة الأسير عبدالله شراكة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت عائلة المعتقل عبد الله محمد عبد النبي شراكة من مخيم الجلزون إصابته بفيروس كورونا.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير شراكة أعتقل من المخيم يوم السبت الماضي 18/7/2020، وبعد اقتياده لأحد مراكز التحقيق تم اجراء فحص كورونا له لتبين اليوم أنه ايجابي أي (مصاب) بالفيروس.



