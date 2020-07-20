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صحة غزة: لقاء موسع لمناقشة خطة الوزارة وإجراءاتها حال اكتشاف إصابة (كورونا) بالقطاع

صحة غزة: لقاء موسع لمناقشة خطة الوزارة وإجراءاتها حال اكتشاف إصابة (كورونا) بالقطاع
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الصحة، بغزة، ظهر اليوم، لقاء موسعاً لاستعراض ومناقشة جهوزية خطة الوزارة بالتعامل مع حالة الإصابة الداخلية الأولى لـ (كوفيد- 19) في قطاع غزة، حيث أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المعلومات والتخطيط، م. أسامة قاسم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما تبذله وزارة الصحة بكافة مستوياتها ولجانها الفنية ذات العلاقة؛ لرفع درجة الجهوزية، ومراجعة عناوين العمل، وتعزيزها وفق تطورات المشهد الصحي في قطاع غزة.

كما وبين أن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، ستعقدها وزارة الصحة إلى جانب الإطار العملي الفني، ضمن مناورات حية نفذت وستنفذ خلال الفترة المقبلة؛ لفحص مدى الجهوزية والاستعداد لأي سيناريو، قد يؤثر على الحالة الوبائية في قطاع غزة.

هذا وشهد اللقاء، استعراض خطة عمل الإدارات والوحدات ذات العلاقة، ومناقشة الخطوات الإجرائية المتعلقة بمرحلة تسجيل حالة داخل المناطق السكنية المكتظة.

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