عربي

شاهد: الإمارات تدخل التاريخ بأول رحلة عربية إلى المريخ

شاهد: الإمارات تدخل التاريخ بأول رحلة عربية إلى المريخ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ، الاثنين، من اليابان، حيث حمل صاروخ "مسبار الأمل" إلى الفضاء، بعدما كانت الأحوال الجوية، تسببت في تأخير إطلاقه، لتسطر دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخاً جديداً.

وأظهر بث مباشر نقلته (سكاي نيوز) انطلاق (مسبار الأمل) غير المأهول من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان الساعة 6:58 (01:58 بتوقيت الإمارات).

وقال الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على حسابه في (تويتر) "اليوم تسجل الإمارات تاريخاً جديداً مجيداً، ومرحلة متجددة من مسيرتها نحو المستقبل، مستذكرين الشيخ زايد والآباء المؤسسين وتضحياتهم الغالية للوصول إلى هذا الإنجاز، حيث ترسخ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول، وتسخر طاقاتها لخدمة الإنسانية وتطورها".

وأطلقت الإمارات، الوافدة الجديدة في مجال الفضاء، بنجاح حتى الآن 3 أقمار صناعية للمراقبة، لكنها لم تتجاوز مدار الأرض.

وفي وقت سابق، قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، عمران شرف، إن مهمة المريخ الإماراتية رسالة أمل للشباب العربي، حيث تمكنت دولة شابة مثل الإمارات من الوصول للمريخ في أقل من 50 عامًا، مضيفاً أن الإمارات قادرة على فعل المزيد.

وتابع: "المنطقة مرت بأوقات صعبة خلال العقود، إن لم يكن القرون السابقة، والآن لدينا حالة الإمارات، بلد ينفذ خططه بسرعة، ويتطلع للمستقبل ومستقبل المنطقة أيضاً. بسبب قبول الاختلاف، بسب التعايش وعيش أفراد من خلفيات متباينة معاً، تمكنا من التحرك قدماً للأمام".

مهمة (مسبار الأمل)

وسيحمل (مسبار الأمل) أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.

ويتلخص هدف هذه المهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله، وسيتم توفير البيانات التي سيجمعها (مسبار الأمل) للمراكز العلمية والبحثية في العالم، لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين منها، ودراسة التغيّرات المناخية وعلاقتها بتآكل سطح المريخ الذي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت قد أعلنت عن المشروع في تموز/ يوليو 2014، تعد واحدة من بين 9 دول فقط تعمل على استكشاف كوكب المريخ.

 

أخبار ذات صلة

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً

السفيرة الأمريكية: واشنطن لا تحرم اللبنانيين من الدولارات

السفيرة الأمريكية: واشنطن لا تحرم اللبنانيين من الدولارات

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

أبو العسل يطلع نائب المنسق الأمني كبير الضباط البريطانيين على الأوضاع بالأغوار

أبو العسل يطلع نائب المنسق الأمني كبير الضباط البريطانيين على الأوضاع بالأغوار

جنين: نقابة أصحاب صالونات الحلاقة تطالب بالسماح لها العمل ضمن إجراءات الوقاية

جنين: نقابة أصحاب صالونات الحلاقة تطالب بالسماح لها العمل ضمن إجراءات الوقاية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى

"التعاون الإسلامي" تدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى

مصابٌ بأمراض خطيرة.. محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير أبو عاهور

مصابٌ بأمراض خطيرة.. محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير أبو عاهور

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس سبعة أيام

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس سبعة أيام

صحة غزة: لقاء موسع لمناقشة خطة الوزارة وإجراءاتها حال اكتشاف إصابة (كورونا) بالقطاع

صحة غزة: لقاء موسع لمناقشة خطة الوزارة وإجراءاتها حال اكتشاف إصابة (كورونا) بالقطاع

غزة: الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو سمك فاسد

غزة: الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو سمك فاسد

غزة: مباحث التموين تُتلف 18 طن &#34;حليب فاسد&#34;

غزة: مباحث التموين تُتلف 18 طن "حليب فاسد"

منوعات

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

عربي

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً