غزة: الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو سمك فاسد

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة البحرية، صباح اليوم الاثنين، 850 كيلو "سمك فاسد" بحوزة مجموعة من الصيادين خلال اصطيادهم في مناطق ممنوعة من الصيد، نظراً لتلوثها، وعدم صلاحية الأسماك المتواجدة فيها، للأكل الآدمي.



وذكر الرائد نسيم عابد، مدير دائرة غزة بالشرطة البحرية، أنَّ قوة الدوريات، ضبطت مركباً يتبع لأحد الصيادين من المحافظة، أثناء دورية تفقدية داخل البح،ر ضمن نطاق منطقة الاختصاص.



وأضاف عابد: "أنَّ كمية الأسماك المضبوطة بلغت 85 بكسة سمك بوري بحوزة الصياد "850 كيلو"، وتم تحريزها بالكامل إلى حين حضور الجهات ذات العلاقة من مباحث التموين ووزارة الاقتصاد.



ونوه إلى توقيف 6 صيادين، كانوا على متن المركب، وإحالتهم إلى أمن الساحل بالشرطة البحرية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.