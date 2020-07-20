غزة: مباحث التموين تُتلف 18 طن "حليب فاسد"

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية، بمحافظة غزة، كمية 18 طناً من "الحليب السائل"، وذلك بعد ظهور علامات فساد ظاهري عليه.



جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية على محلات ومخازن التجار؛ لتفقد السلع الغذائية والاستهلاكية.



وأوضحت مباحث التموين، أنه جرى خلال الجولة، ضبط 18 طناً من الحليب السائل؛ لظهور علامات فساد عليه، عند أحد التجار، مشيرة إلى إتلاف وضبط الكمية، بالاشتراك مع الطب الوقائي وصحة البلدية.