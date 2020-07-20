الأولى على الزوايدة ووالدها من ذوي الاحتياجات.. إسراء تناشد الرئيس استكمال مسيرتها العلمية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تحلم الطالبة إسراء محمد أبو عزوم، بدراسة الطب البشري، لكن الحالة الاقتصادية لوالدها الذي يُعاني من إعاقة جسدية، تحول بين ذلك.



وحصلت إسراء على معدل 98.7%، وحصدت المرتبة الأولى على الفرع العلمي بمحافظة الزوايدة بغزة، وتم قبولها في كلية الطب بجامعة الأزهر، لكنها عاجزة عن دفع الرسوم.



وتناشد إسراء الرئيس عباس والجهات القادرة على مساعدتها، بأن تكون لها عوناً لتتمكن من دراسة الطب وتحقيق حلمها.



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