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باع أثاث منزله.. طالب طب من غزة يناشد الرئيس إنقاذ مشواره التعليمي

باع أثاث منزله.. طالب طب من غزة يناشد الرئيس إنقاذ مشواره التعليمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الطالب محمد مازن عبد المنعم أبو شيحة الحاصل على معدل 99 % علمي من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين محافظة غزة منطقة الرمال، الرئيس محمود عباس، مساعدته لاستكمال مشواره التعليمي.

يقول ابو شيخة: "سجلت العام الماضي بجامعة الأزهر في كلية الطب البشري، وتلك السنة الدراسية التي مضيتها من حياتي قد لجأ كل من والديّ إلى بيع أثاث المنزل لدفع تلك السنة، وقد يطرأ إلى ذهني أحياناً بإعادة الثانوية العامة بالرغم من حصولي على معدل 99 % وذلك لكي أصبح من أوائل الوطن وأحصل على منحة كغيري، لأن ليس باليد حيلة ماذا أفعل و إلى من ألجأ ياسيادة الرئيس، وأنا الآن حياتي تدهورت ونفسيتي مدمرة لعدم مقدرتي على استكمال دراستي الجامعية وتحقيق  حلمي".

وأضاف: "كل لحظات التعب اللي مضيتها في الثانوية العامة أراها ذهبت سدى و تحولت إلى تفكير و قلق و دموع والدتي التي أراها ليلاً و نهاراً خوفاً من تلاشي هذا الحلم نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة و الوضع المادي السيء الذي نمر فيه، وآخر كلامي وبكل منتهى الحزن".

وختم: "إنني آمل بتلبية مناشدتي من الرئيس محمود عباس باستكمال حلمي دون تخييب خاطري بتلك المناشدة و دون ضياع هدفي الذي أحاول الوصول إليه و أطمح إليه منذ صغري".


للتواصل/‭059-2421287‬

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