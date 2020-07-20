باع أثاث منزله.. طالب طب من غزة يناشد الرئيس إنقاذ مشواره التعليمي
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الطالب محمد مازن عبد المنعم أبو شيحة الحاصل على معدل 99 % علمي من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين محافظة غزة منطقة الرمال، الرئيس محمود عباس، مساعدته لاستكمال مشواره التعليمي.
يقول ابو شيخة: "سجلت العام الماضي بجامعة الأزهر في كلية الطب البشري، وتلك السنة الدراسية التي مضيتها من حياتي قد لجأ كل من والديّ إلى بيع أثاث المنزل لدفع تلك السنة، وقد يطرأ إلى ذهني أحياناً بإعادة الثانوية العامة بالرغم من حصولي على معدل 99 % وذلك لكي أصبح من أوائل الوطن وأحصل على منحة كغيري، لأن ليس باليد حيلة ماذا أفعل و إلى من ألجأ ياسيادة الرئيس، وأنا الآن حياتي تدهورت ونفسيتي مدمرة لعدم مقدرتي على استكمال دراستي الجامعية وتحقيق حلمي".
وأضاف: "كل لحظات التعب اللي مضيتها في الثانوية العامة أراها ذهبت سدى و تحولت إلى تفكير و قلق و دموع والدتي التي أراها ليلاً و نهاراً خوفاً من تلاشي هذا الحلم نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة و الوضع المادي السيء الذي نمر فيه، وآخر كلامي وبكل منتهى الحزن".
وختم: "إنني آمل بتلبية مناشدتي من الرئيس محمود عباس باستكمال حلمي دون تخييب خاطري بتلك المناشدة و دون ضياع هدفي الذي أحاول الوصول إليه و أطمح إليه منذ صغري".
للتواصل/059-2421287
ناشد الطالب محمد مازن عبد المنعم أبو شيحة الحاصل على معدل 99 % علمي من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين محافظة غزة منطقة الرمال، الرئيس محمود عباس، مساعدته لاستكمال مشواره التعليمي.
يقول ابو شيخة: "سجلت العام الماضي بجامعة الأزهر في كلية الطب البشري، وتلك السنة الدراسية التي مضيتها من حياتي قد لجأ كل من والديّ إلى بيع أثاث المنزل لدفع تلك السنة، وقد يطرأ إلى ذهني أحياناً بإعادة الثانوية العامة بالرغم من حصولي على معدل 99 % وذلك لكي أصبح من أوائل الوطن وأحصل على منحة كغيري، لأن ليس باليد حيلة ماذا أفعل و إلى من ألجأ ياسيادة الرئيس، وأنا الآن حياتي تدهورت ونفسيتي مدمرة لعدم مقدرتي على استكمال دراستي الجامعية وتحقيق حلمي".
وأضاف: "كل لحظات التعب اللي مضيتها في الثانوية العامة أراها ذهبت سدى و تحولت إلى تفكير و قلق و دموع والدتي التي أراها ليلاً و نهاراً خوفاً من تلاشي هذا الحلم نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة و الوضع المادي السيء الذي نمر فيه، وآخر كلامي وبكل منتهى الحزن".
وختم: "إنني آمل بتلبية مناشدتي من الرئيس محمود عباس باستكمال حلمي دون تخييب خاطري بتلك المناشدة و دون ضياع هدفي الذي أحاول الوصول إليه و أطمح إليه منذ صغري".
للتواصل/059-2421287
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