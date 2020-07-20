السفيرة الأمريكية: واشنطن لا تحرم اللبنانيين من الدولارات

السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، إن بلادها لا تحاصر لبنان، ولا تحرم الشعب اللبناني من الدولارات والمساعدات، مشددة على أن واشنطن تريد أن تكون جزءاً من الحل في لبنان.



ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اللبنانية​ للقيام بالإصلاحات الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات، ستكون حاسمة من أجل خلق مناخ للأعمال، يمكن أن يجتذب الشركات، مؤكدة أن ​المجتمع الدولي برمته، وليس الولايات المتحدة فحسب، متفق بشكل وثيق على أفكار منها ضرورة الإصلاح الجذري في قطاع الكهرباء ​والجمارك والاتصالات والقطاع المصرفي وغيرها من القطاعات.



وأشارت شيا في حديث صحفي نقلته (روسيا اليوم)، إلى أن واشنطن تريد رؤية روابط تجارية واستثمارية بين لبنان وأمريكا، لافتة إلى أن الأعمال، هي إحدى الطرق المفتاحية من أجل بناء هذه الروابط.



وجددت شيا، تأكيد دعم بلادها للجيش اللبناني، مشيرة إلى أنه دعامة أساسية مع قوى الأمن، في حماية أمن لبنان واستقراره وسيادته، متوقعة أن يستمر هذا الدعم.



من جهة أخرى، قالت شيا: إنه كان عليها مواجهة إساءة فهمها على الصعيد الشخصي في بعض الحالات، كما مواجهة سوء فهم السياسة الأمريكية، مضيفة أن لديها إرادة التزام متينة جداً، وهي مسرورة لوجودها في لبنان، وتريد الإسهام في الحلول المطلوبة وسط مرور هذا البلد بظروف صعبة.



وكانت شيا، أثارت جدلاً في لبنان، بسبب مجموعة من المواقف من (حزب الله) وأمينه العام، ما دفع الخارجية اللبنانية إلى استدعائها.