روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

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رام الله - دنيا الوطن

دعت روسيا، على خلفية انتشار وباء (كوفيد- 19)، إلى وضع حد للهجمات السيبرانية، على مرافق الرعاية الصحية، ومواقع البنية التحتية الحيوية.



وقال أندريه كروتسكيخ، المبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الدولي في أمن المعلومات، ومدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، "سلط الضوء بشكل خاص على مخاطر وعواقب النشاط الضار"الموجه إلى استغلال نقاط الضعف في وقت تواجه المجتمعات والدول، صعوبات هائلة".



وأضاف: وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم): "تشاطر روسيا رأي عدد من البلدان، بشأن ضرورة حماية البنية التحتية للمعلومات والاتصالات في قطاع الصحة".



وذكر الدبلوماسي الروسي، أن موسكو تقترح، تكليف الدول بالالتزام بالامتناع عن الهجمات ليس فقط على المرافق الطبية، بل وعلى البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، للمؤسسات التي تقدم خدمات عامة مهمة، ولا سيما في مجال التعليم والطاقة والنقل، وكذلك في المجالين المصرفي والمالي".