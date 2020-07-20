الحكم بالحبس 15 سنة لمروّج مخدرات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية خانيونس، أمس، واستناداً إلى البينات والمرافعة الدامغة، التي قدمتها النيابة العامة، حكماً يقضي بحبس المتهم المدان (خ. م) لمدة 15 سنة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، ومصادرة المواد المستخدمة في الجريمة.



وأكدت النيابة العامة، مواصلة جهودها مع كافة الجهات؛ لمحاربة آفة المخدرات مجتمعياً وأمنياً وقضائياً؛ لتحقيق الردع الخاص والعام.