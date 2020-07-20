دولي

جونسون: لست على يقين من حصولنا على لقاح ضد (كورونا) حتى في 2021

جونسون: لست على يقين من حصولنا على لقاح ضد (كورونا) حتى في 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يستطيع الوعد بحصول بلاده على لقاح فعال ضد عدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) بحلول نهاية هذا العام أو حتى في العام المقبل.

وصرح جونسون، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، ونقلته (رويترز) تعليقا على هذا الموضوع: "القول إنني على يقين بنسبة 100% بأننا سنحصل على لقاح في هذا العام أو حتى العام المقبل سيكون للأسف مجرد مبالغة، لم نصل حتى الآن إلى تلك النقطة".

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس (كورونا) المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص.

ومع بداية الجائحة أكدت بريطانيا، التي تعتبر الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء فيروس (كورونا)، أن لديها لقاحا واعدا ضد المرض قد يبدأ استخدامه الجماعي في 2021.

وحاليا يعتبر لقاح تطوره شركة "أسترازينيكا" للأدوية البريطانية بالتعاون مع علماء جامعة أوكسفورد من الأمصال المرشحة الأبرز في العالم.

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