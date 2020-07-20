صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 61 عينة جديدة لفحص فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأضافت وزارة الصحة بغزة: "تم إجراء 61 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين".وأفادت الصحة، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بإصابتها 13.505 عينة، منها 13.431 عينة سلبية و74 عينة إيجابية.وفيما يلي: التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) باللغتين العربية والإنجليزية