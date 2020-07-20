"الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك





بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، أن الزيارة تأتي في أطار الحملة التي أطلقتها الشركة؛ لتنظيم شبكات الكهرباء، ومعالجة الفاقد الفني، الذي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشركة، موضحاً أن هذا الفاقد أو ما يطلق عليه "الهدر الكهربائي" يعد بمثابة استنزاف للموارد الكهربائية والمالية المحدودة أصلاً، وهو يزيد من فجوة العجز، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على منظومة الكهرباء، ويعيق تطويرها، وتطوير الخطط الخاصة بتحسين خدمة الكهرباء في القطاع.





وأضاف: "إن الشركة واستمراراً لحملاتها السابقة لمعالجة هذا الفاقد، قررت إطلاق حملة مكثفة في مختلف محافظات قطاع غزة، تحت شعار (مسؤوليتك تحميها) بمشاركة العديد من الطواقم الهندسية والفنية، لافتاً أن الحملة تهدف إلى تقليص الفاقد الفني إلى المستوى الطبيعي، وذلك عبر عدد من الإجراءات الميدانية والفنية ومنها: وضع حد للتعدي على المال العام المتمثل بسرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الشبكات، والتلاعب بالعدادات، وتمديد خطوط القلاب، وغيرها من الممارسات غير المسؤولة.





وأوضح ثابت، أن الحملة ستمكن الشركة من زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية، وزيادة العمر الافتراضي لمكوناتها المختلفة، وتخفيض معدل الإهلاك، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأداء، ويضع حد للممارسات غير المسؤولة، التي تؤدي لزيادة الأحمال، وبالتالي حرمان الكثير من المواطنين من حقهم بالحصول على حصصهم الكهربائية كاملة، وفي وقتها المحدد.





وبين أن الشركة ستعمل مع جميع الأطراف الرسمية والأهلية والخاصة؛ لتحقيق أهداف الحملة، المتمثلة بوقف التجاوزات والتعديات، تحقيقاً للمصلحة العامة، التي تقتضي المحافظة على الموارد العامة، والتي يمكن من خلالها تحسين الواقع الكهربائي في القطاع، والعمل على تسخير الشركة جميع إمكاناتها لتنفيذ خطتها، والتي من بينها تركيب عدادات ذكية في كثير من الأماكن، وتركيب وحدات قياس على خطوط الكهرباء، وربطها بمنظومة قراءة وتوثيق ذكية.





وذكر ثابت، أن الشركة وجهت دعوتها لجميع الأطراف، وخاصة الجهات الرسمية، ووسائل الإعلام بضرورة المساهمة في هذا الجهد الوطني، الذي يتطلب رفع الوعي، وإشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك، والالتزام وتصويب الأوضاع المخالفة، وغير القانونية لأن ثمار تلك الحملة، ستنعكس إيجاباً على المجتمع عامة.





وبين، أن الشركة، وجهت دعوة للمخالفين لسرعة تصويب أوضاعهم، وإزالة تعدياتهم بشكل فوري؛ لأن الحملة ستتضمن العديد من الإجراءات، التي تهدف لضبط المخالفات وتصويب الأوضاع، وستتخذ إجراءات قانونية ومخالفات مالية للذين يصرون على مواصلة تعدياتهم على المال العام.





وتابع ثابت: أن الشركة قامت بوضع خطة إعلامية متكاملة لإنجاح الحملة، وإنتاج مواد مطبوعة للتوعية وتوزيعها على المواطنين، والعمل على إنتاج مواد وأفلام قصيرة وصور متحركة وإعلانات من خلال الإذاعات والصحف المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للوصول إلى كافة المواطنين، ووضعهم بهدف الحملة وإطلاعهم عليها.





وأضاف: أن الشركة دعت جمهور المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات، وذلك بالاتصال على الرقم 133 أو عبر موقع الشركة الرسمي www.gedco.ps أو على (فيسبوك) شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة.





بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الإعلام الحكومي، يُسخر كافة إمكاناته ووسائله الإعلامية المتعددة؛ لإنجاح الحملة، والوصول لكافة المواطنين، وتوعيتهم بالحملة وأهدافها، مشيراً إلى أنه سيتم بث حلقات فيديو مصورة مع المواطنين، وإنتاج بروموهات إذاعية، وأفلام قصيرة، وحلقات درامية؛ دعماً للحملة.





وفي ختام اللقاء، ثمن ثابت الدور الإعلامي الكبير، الذي يقوم به الإعلام الحكومي في دعم الصحفيين، وتسهيل مهامهم الصحفية، ومتابعة القضايا والوقوف إلى جانبهم بموضوعية وشفافية.

من جانبه، رحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به شركة توزيع الكهرباء، بأقل الامكانات، لا سيما في فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، والضغط الكبير على شبكات الكهرباء في قطاع غزة.