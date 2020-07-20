الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

صنف الباحث في علم الفيزياء والنانو في الجامعة العربية الأمريكية، الأستاذ الدكتور عاطف قصراوي ضمن أفضل 2.5% باحث للعام 2019 في قائمة العلماء والباحثين، التي تضم 17 مليون عالم وطالب دراسات عليا على مستوى العالم، حسب ما أعلنت عنه مؤسسة بوابة البحث العلمي Research Gate مؤخراً.





وقال قصراوي: والذي يشغل أيضاً منصب عضو في المجلس الأعلى للإبداع والتميز الفلسطيني منذ عام 2013 "إنه لمن الفخر أن أكون بهذا المستوى من المرتبة، بعد جهد حثيث وعمل متواصل، وبدعم من إدارة الجامعة العربية الأمريكية، حيث صنفت سابقاً ضمن أفضل 5% من بين 5 ملايين عالم وباحث في العام 2017".









وأوضح قصراوي أن الجامعة العربية الأمريكية تدعم دائماً وتساهم في تطوير البحث العلمي، وأعلنت سابقاً عن مكافآت مالية للأبحاث العلمية ومنشورات (سكوباس)، حيث تقدم الجامعة سنويا ما يقارب 500 ألف دولار لدعم البحث العلمي، مما ساهم في ازدياد عدد المنشورات البحثية السنوية للجامعة.





وأضاف: "لقد وصل عدد المنشورات العلمية لعام 2019 في الجامعة إلى 74 منشوراً، مقارنة مع عام 2016 حيث كان عدد المنشورات 21، وتسعى الجامعة أن يتجاوز عدد المنشورات العلمية السنوية إلى أكثر من 200 منشور (ISI) لتتمكن من الدخول إلى قائمة الجامعات المفضلة على نظام (سكولار) للأبحاث العلمية والدراسات العليا، ومن أجل ذلك أنشأت الجامعة العربية الأمريكية مختبرات البحث العلمي في الفيزياء والنانو وهندسة الاتصالات بلغت تكلفتها حوالي مليون دولار".





رام الله - دنيا الوطنوأشار، إلى أن مؤسسة بوابة البحث العلمي تعتمد في تقييماتها على منشورات (ISI) المعتمدة من قبل مؤسسة كلاريفيد وثومسون رويتر لإحصاء الأبحاث العلمية المحكمة دوليا.ووجه قصراوي الشكر لإدارة الجامعة العربية الأمريكية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري على دعمهم المتواصل للبحث العلمي، ووقوفهم إلى جانب الباحثين.