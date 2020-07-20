الكشف عن ملابسات قتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة والمخابرات العامة، اليوم، القبض على المشتبه به بقتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات، ورميها في بئر مياه بمدينة الخليل.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة، قد تلقت الليلة الماضية بلاغاً من قبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جثة داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل، على الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني للمكان لانتشال الجثة، والوقوف على ملابسات الواقعة.



وأضاف ارزيقات، بأنه وخلال عملية جمع الاستدلالات، تبين بأن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987 وألقيت بالبئر قبل مدة طويلة، بناء على ذلك قامت الشرطة والمخابرات العامة صباح هذا اليوم، بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة، وهو والدها.



وأكد ارزيقات، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.