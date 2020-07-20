(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة



ستقوم (أونروا) بإرسال رسائل نصية للأسر المستحقة بالتوجه إلى البنك لاستلام المساعدة المالية، وتشمل أيضاً أرقاماً للتواصل في حال أي استفسار بخصوص استلام المساعدة من البنك.



حرصاً على سلامة وصحة منتفعيها ومجتمع اللاجئين، اتخذت (أونروا) الإجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع؛ لتجنب الازدحام داخل البنوك.

تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدة المالية 1,856,520 دولار أمريكي، حيث سيستفيد منها 46,413 شخصاً (40 دولار للشخص الواحد).لقد اعتمدت (أونروا) المعايير التالية في الاختيار: الأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أو الفقر المطلق ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل (أونروا) ومنها: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة وكذلك حجم الأسرة.