عاجل

  • صحة غزة: إجراء 61 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

  • أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

  • اتحاد الكرة: المحكمة الرياضية بفلسطين ستصبح المرجعية الأعلى للبت بالخلافات الرياضية

شؤون فلسطينية

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية
رام الله - دنيا الوطن
قامت الحكومة النمساوية، اليوم الاثنين، بتوقيع اتفاقية متعددة السنوات للأعوام 2020/2022 بمبلغ إجمالي يصل إلى 7.7 مليون يورو مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وستعمل هذه الاتفاقية متعددة السنوات على دعم برنامج  (أونروا) الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلاوة على ذلك، وقع الفريقان اتفاقية بقيمة مليوني يورو من أجل خدمات الوكالة في إطار مناشدة الطوارئ لعام 2020 الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا.

وسيعمل التبرع المقدم من النمسا لبرنامج (أونروا) الصحي على دعم حماية صحة لاجئي فلسطين، وسيقلل من عبء المرض عليهم، وستخصص تلك الأموال من أجل ضمان توفر مناسب ووقتي للأدوية والمستلزمات الأساسية، علاوة على المواد التثقيفية في مراكز (أونروا) الصحية وعياداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي التبرع النمساوي لمناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية لفائدة برنامج (أونروا) للمعونة النقدية للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا، وسيعمل هذا التبرع على ضمان أن حوالي 18,000 لاجئ من فلسطين قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

إن حوالي 91% من 438,000 لاجئ من فلسطين بقوا في سوريا يعيشون في حالة من الفقر المطلق، كما أن أكثر من 125,000 منهم قد تم تصنيفهم على أنهم معرضون للمخاطر بدرجة كبيرة، واعتبارا من 28 حزيران/ يونيو، فإن 33% فقط من مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا، قد تم تمويلها.

وباعتبارها شريكاً تاريخياً، فإن النمسا تدرك الحاجة الملحة للمزيد من الدعم متعدد السنوات والذي يمكن البناء عليه من أجل برامج (أونروا) الإغاثية، ومن خلال تبرعنا الأخير، فإننا نهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين عن طريق ضمان سبل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

إن هذا يأتي في لحظة مهمة، حيث تترجم جائحة (كوفيد- 19) إلى المزيد من الصعوبات والتحديات على الظروف المعيشية المتردية أصلاً في الضفة الغربية وفي غزة وفي سوريا، إننا نقدر دور (أونروا) والمهنية المتمثلة في تقديم الدعم المطلوب للاجئي فلسطين، حيث هنالك حاجة ملحة لها في أوقات الأزمات، تقول أستريد وين الممثل النمساوي في رام الله.

بدوره، أعرب سامي مشعشع، القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال والناطق الرسمي للوكالة باللغة العربية عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، فإنني أشكر وأشيد بالحكومة النمساوية لهذا التبرع السخي، والذي يأتي في وقته وخصوصاً الدخول في اتفاقية متعددة السنوات مع (أونروا)، إننا نأمل بأن تحذو دول أخرى حذو النمسا، وأن تجعل تمويل الوكالة أكثر قابلية للتنبؤ".

وتعد النمسا داعماً طويل الأجل لـ (أونروا)، وخصوصاً لبرنامج الوكالة الصحي، وتدخل الحكومة النمساوية اتفاقيتها الأولى متعددة السنوات مع الوكالة في هذا اليوم.

أخبار ذات صلة

&#34;الإعلام الحكومي&#34; وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك

"الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

الكشف عن ملابسات قتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات بالخليل

الكشف عن ملابسات قتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات بالخليل

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

الشعبية تدعو لإطلاق أوسع حملة وطنية ودولية لإنهاء معاناة الأسير أبو وعر

الشعبية تدعو لإطلاق أوسع حملة وطنية ودولية لإنهاء معاناة الأسير أبو وعر

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب