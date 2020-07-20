الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، المتهم (ع، ك) بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع، خلافاً لأحكام المادة (68/1) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن التراث الثقافي المادي.



وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أنه استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري بحق المتهم، تم الحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف دينار أردني.