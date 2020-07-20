الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

جانب من اللقاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ظهر اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية المصري سامح شكري.



وأطلع، الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط "الضم".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس غباس، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عباس.



وجدد الرئيس المصري، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب، تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع، وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.