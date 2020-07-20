حماس تكشف تفاصيل المهرجان المركزي الذي ستتم إقامته في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا بخصوص المهرجان المنوي إقامته في قطاع غزة، والذي أعلن عنه أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب.



وقال الحية، وفق ما نقل عنه موقع حركة (حماس) الرسمي: إنه استكمالًا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة "الضم" و(صفقة القرن)، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح الحية، أنه سيشارك في المهرجان ممثلون عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة للرئيس محمود عباس، وكلمة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).



وأضاف: هذا المهرجان رسالة لكل الأطراف؛ تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده، ضد مشروع "الضم"، و(صفقة القرن)، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية.