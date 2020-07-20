مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.





ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.





رام الله - دنيا الوطنوأفادت مصادر محلية، أن (94) مستوطنًا، يتقدمهم الحاخام "يهودا غليك" اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحة، وأدوا صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة.كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية بدءاً من باب المغاربة، وفي أرجاء الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، التي انتشرت في باحات المسجد، حتى مغادرة المستوطنين من جهة باب السلسلة.وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم، حملة لتهويد المسجد الأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق بهوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى.