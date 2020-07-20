وزارة الصحة: تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين (468) إصابة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الاثنين.



وكشفت الصحة خلال التقرير الصادر عن الوزارة حول الحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل ثلاث حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار، بينما لم تسجل حالات تعافٍ جديدة.



وأفادت الصحة، أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها ثلاثة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأكدت الصحة، إجراء 3967 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي 8360، وعدد حالات التعافي2095

وعدد حالات الوفاة 65



وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة



- محافظة القدس: 211 مدينة القدس 101- قطنة 3- بدو 1- مخيم قلنديا 23- الرام 20- عناتا 5- كفر عقب 16- العيزرية 30- أبو ديس 7- بيت دقو 1- بيت سوريك 2- جبع 2.



- محافظة رام الله والبيرة: 38| 8 مدينة رام الله- 2 مخيم الجلزون- 3 البيرة- 1 نعلين- 20 مخيم دير عمار- 1 مخيم الأمعري- 1 عبوين- 2 برهام.



- محافظة الخليل: 135 مدينة الخليل 37- حلحول 2- يطا 22- بني نعيم 3- دورا 24- السموع 1- الظاهرية 5- الريحية 5- بيت أمر 2- بيت كاحل 16- سعير 1- صوريف 2- إذنا 12- بيت الروش 3.



- محافظة طولكرم: 7 مدينة طولكرم 1- مخيم طولكرم 1- مخيم نور شمس 2- اكتابا 1- ذنابة 1- شوفة 1.



- محافظة بيت لحم: 23 مدينة بيت لحم 6- العبيدية 1- الولجة 12- الدوحة 2- حوسان 1- تقوع 1.



- محافظة جنين: 1 اليامون 1



- محافظة نابلس: 6 مدينة نابلس 4- طلوزة 2.



- محافظة أريحا والأغوار: 23 أريحا 11- مخيم عقبة جبر 12



- محافظة قلقيلية: 18 مدينة قلقيلية 14- جيت 4



- محافظة طوباس: 4 طوباس 1- طمون 1- الفارعة 2



- قطاع غزة: 2.