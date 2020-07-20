مبعوث صيني: "رفض هواوي هو رفض للفرص والنمو والمستقبل"

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رام الله - دنيا الوطن

قال دبلوماسي صيني بارز هنا إن "اختيار هواوي هو اختيار الفرص والنمو، ورفضها هو رفض للفرص والنمو"، مشيرا إلى تحول موقف الحكومة البريطانية تجاه عملاق التكنولوجيا الصيني (هواوي). جاء ذلك خلال مقابلة إلكترونية أجراها ليو شياو مينغ، السفير الصيني لدى بريطانيا، مع صحيفة ((ذا تايمز)) البريطانية.



وذكر ليو "أود الآن أن أقول، رفض هواوي هو رفض للمستقبل"، مضيفا أن "شبكات اتصالات الجيل الخامس تمثل المستقبل حقا"، وذلك وفقًا للنص الكامل للمقابلة التي نشرتها السفارة اليوم الأحد على موقعها على الإنترنت.



وأوضح ليو "هواوي هي الشركة الرائدة في شبكات الجيل الخامس والصين هي أيضا رائدة في شبكات اتصالات الجيل الخامس"، مضيفا "لذلك، شبكات الجيل الخامس تمثل المستقبل ليس فقط للصناعة ولكن أيضا لحياتنا اليومية".



وأشار السفير الصيني إلى أن الشركة الصينية "كانت دوما مثالا مشرقا للتعاون المربح للطرفين بين الصين والمملكة المتحدة".



وتعليقا على سياسة لندن الأخيرة بشأن التحول في موقفها تجاه هواوي، الموجودة في البلاد منذ 20 عاما، أوضح ليو "أعتقد أن المملكة المتحدة فوتت فرصة أن تكون دولة رائدة في هذا المجال".



من جانبها، قالت هواوي يوم الثلاثاء أن خطوة الحكومة البريطانية حظر مشاركة الشركة في شبكات الجيل الخامس في البلاد "قرار مخيب للآمال" و"يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء ويدفع نحو زيادة قيمة الفواتير ويعمق الفجوة الرقمية".



وفي بيان، قال إيد بروستير، متحدث باسم فرع الشركة في بريطانيا، إن "هذا القرار المخيب للآمال خبر سيء لأي شخص في المملكة المتحدة لديه هاتف محمول".