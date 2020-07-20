الرجوب: الاتفاق مع حماس على إقامة مهرجان وطني بغزة يتخلله كلمة لأبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إنه تم الاتفاق مع حركة (حماس)، على إقامة مهرجان وطني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتخلله كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأوضح الرجوب، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا)، أن هذا المهرجان، سيكون محطة تاريخية لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع "الضم" و(صفقة القرن).



وأكد على أهمية إيصال صوت الشعب الفلسطيني الموحد والمتمسك بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67 وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مبينًا أن هذا الحل هو المدخل باعتبار القانون والشرعية الدوليين، هما المرجع لحل القضية الفلسطينية، والمدخل لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وأعلن الرجوب، أنه ستكون هناك كلمة للرئيس عباس خلال المهرجان ولقادة وطنيين، مشيراً إلى أنه تم تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس؛ لمواصلة الاتفاق على الآليات وتحديد الزمان والمكان.