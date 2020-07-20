عاجل

  • صحة غزة: إجراء 61 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

  • أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

  • اتحاد الكرة: المحكمة الرياضية بفلسطين ستصبح المرجعية الأعلى للبت بالخلافات الرياضية

شؤون فلسطينية

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم
رام الله - دنيا الوطن
أقرت نقابة المُهندسين- مركز القدس، منح المكاتب الهندسيَّة عدداً من التسهيلات لترخيص الأبنيةِ في القُرى المُهدَّدة بالضمّ (كردلة، بردلة، عين البيضا، العقبة) وأي مناطق أخرى من الأغوار والأغوار الشمالية المُهدَّدة بالضمّ من قبل سُلطات الاحتلال، وذلك على النّحو التالي:

الموافقة على إعفاء المُخطّطات من الحصص الهندسيَّة، ورُسوم النّقابة في المناطق الأربع المُشار إليها أعلاه، وأي مناطق من الأغوار والأغوار الشمالية المُهدَّدة بالضمّ من قبل سلطات الاحتلال.

تعويم الأتعاب الهندسيَّة للمكاتبِ والشّركات الهندسيَّة على المُخطّطات في المناطق المُشار إليها في القرار.

تسري هذه التسهيلات حتى تاريخ 31/8/2020.

يتم السماح للمكاتبِ الهندسيَّة بالاستفادة من هذه التسهيلات على أن لا تتجاوز هذه المكاتب حصص سقوفها المحسوبة عليها.

أخبار ذات صلة

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

أبو بكر: إسرائيل اشترطت إعادة التنسيق الأمني مقابل تحويل أموال المقاصة

الكشف عن ملابسات قتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات بالخليل

الكشف عن ملابسات قتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات بالخليل

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

الباحث عاطف قصراوي من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2.5% في بوابة البحث العلمي

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

النمسا توقع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليون يورو لدعم موازنة (أونروا) البرامجية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل عدوان صارخ على التاريخ والهوية

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

الحبس خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بحيازة تراث بشكل غير مشروع

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

الشعبية تدعو لإطلاق أوسع حملة وطنية ودولية لإنهاء معاناة الأسير أبو وعر

الشعبية تدعو لإطلاق أوسع حملة وطنية ودولية لإنهاء معاناة الأسير أبو وعر

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب