تسهيلات نقابة المهندسين لترخيص الأبنية في المناطق المهددة بالضم

أقرت نقابة المُهندسين- مركز القدس، منح المكاتب الهندسيَّة عدداً من التسهيلات لترخيص الأبنيةِ في القُرى المُهدَّدة بالضمّ (كردلة، بردلة، عين البيضا، العقبة) وأي مناطق أخرى من الأغوار والأغوار الشمالية المُهدَّدة بالضمّ من قبل سُلطات الاحتلال، وذلك على النّحو التالي:





الموافقة على إعفاء المُخطّطات من الحصص الهندسيَّة، ورُسوم النّقابة في المناطق الأربع المُشار إليها أعلاه، وأي مناطق من الأغوار والأغوار الشمالية المُهدَّدة بالضمّ من قبل سلطات الاحتلال.





تعويم الأتعاب الهندسيَّة للمكاتبِ والشّركات الهندسيَّة على المُخطّطات في المناطق المُشار إليها في القرار.





تسري هذه التسهيلات حتى تاريخ 31/8/2020.





رام الله - دنيا الوطنيتم السماح للمكاتبِ الهندسيَّة بالاستفادة من هذه التسهيلات على أن لا تتجاوز هذه المكاتب حصص سقوفها المحسوبة عليها.