شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المرابطة المقدسية هنادي حلواني؛ للتحقيق في مركز القشلة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت حلواني: إن استدعاءها مجدداً للتحقيق، يأتي رغم إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك، ومنعها من السفر، وفي ظل انتشار وباء (كورونا).

وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف الشخصيات المقدسية من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموماً، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وصولاً إلى تهويد مصلى باب الرحمة.

وكانت محكمة الاحتلال، أصدرت قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة، تمهيداً لتحويله إلى كنيس يهودي.

وقال ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد: إن هذا القرار يشكل تعدياً صارخاً من سلطات الاحتلال على حق الولاية الأردنية على المسجد الأقصى، وسيادة الأوقاف، وتعدياً صارخاً على حق المسلمين بحرية العبادة والحركة داخل مسجدهم ومقدساتهم.

وطالب الهدمي دائرة الأوقاف الإسلامية، بتكثيف إعمار باب الرحمة، وتهيئته ولا سيما المنطقة الشرقية للصلاة والاعتكاف بهما؛ ليتم استقبال المصلين بكل وقت صلاة.

كما دعا الهدمي كافة المقدسيين؛ لتكثيف الصلاة في باب الرحمة وحمايته والرباط فيه والاعتكاف داخله لقطع الطريق على الاحتلال ومخططاته.

وأشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية، أحد أذرع الاحتلال التي يستخدمها لتنفيذ قراراته وسياساته التهويدية واعتداءاته على المسجد الأقصى.

ونوه الهدمي إلى أن قرار المحكمة، لا يحمل أي صبغة شرعية بحق المسجد الأقصى، لأنه لا يحق للاحتلال التدخل بشؤون المسجد أو فتح المصليات أو إغلاقها.

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