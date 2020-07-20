الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد عن الأسير نعيم هاشم ارميلات (24 عاما) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، بعد أن أمضى 16 شهراً في السجون.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت ارميلات بتاريخ 4/3/2019 بعد اقتحام منزل عائلته، ونقلته إلى التحقيق في معسكر عتصيون، واتهمته بالتحريض على الاحتلال والانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة في فعاليات تشكل خطر على أمن الاحتلال.



وأضاف أنه بعد مرور 7 شهور على اعتقاله أصدرت بحقه محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً إضافة إلى غرامة مالية قدرها الفي آلاف شيكل، وقد أمضى محكوميته وتحرر اليوم.