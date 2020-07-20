مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

هلال العيد

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رام الله - دنيا الوطن

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441هجري، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان السعودية، نتائج استطلاع الهلال باعتبارها بلد مناسك المسلمين.



وبحسب (اليوم السابع) دعت المحكمة العليا في السعودية، لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.



وذكرت المحكمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم السبت، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتباراً من صباح أمس الأحد، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وفق (الرياض).



يأتي ذلك، تطبيقاً لما أعلنه سابقاً، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.