عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة
هلال العيد
رام الله - دنيا الوطن
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441هجري، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان السعودية، نتائج استطلاع الهلال باعتبارها بلد مناسك المسلمين.

وبحسب (اليوم السابع) دعت المحكمة العليا في السعودية، لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وذكرت المحكمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم السبت، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتباراً من صباح أمس الأحد، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وفق (الرياض).

يأتي ذلك، تطبيقاً لما أعلنه سابقاً، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

أخبار ذات صلة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

أول ظهور لساحات المسجد الحرام ومخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بعد تطبيق إجراءات التباعد

أول ظهور لساحات المسجد الحرام ومخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بعد تطبيق إجراءات التباعد

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

أربع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

أربع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب &#34;كرافانات&#34; شرق بيت لحم

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ