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رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، الذي توفي أمس داخل السجن.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على (تويتر): "ننعى إلى العراقيين، وفاة أحد مقاتلي العراق الأبطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره"، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم). 


وأعلنت وسائل إعلام عراقية، أمس الأحد، عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه.

تجدر الإشارة إلى أن سلطان هاشم، صدر بحقه حكم بالإعدام 
شنقاً، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 أيلول/ سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم، بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق، جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي.

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