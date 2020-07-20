رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

تجدر الإشارة إلى أن سلطان هاشم، صدر بحقه حكم بالإعدام

شنقاً، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 أيلول/ سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم، بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق، جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية، أمس الأحد، عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه.