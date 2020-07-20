دولي

ترامب يرفض استطلاعاً للرأي يعكس تنامي مصاعبه ويُظهر تقدّم بايدن عليه

ترامب يرفض استطلاعاً للرأي يعكس تنامي مصاعبه ويُظهر تقدّم بايدن عليه
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعترض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة بثتها قناة (فوكس نيوز) يوم الأحد 19 تموز/ يوليو 2020، على استطلاع للرأي، يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال الميلياردير الجمهوري في ردّه على سؤال المحاور كريس والاس، حول استطلاع، يظهر تقدّم جو بايدن عليه بثماني نقاط (49% في مقابل 41%)، "بداية وقبل أي شيء، لست في صدد الخسارة إذ إنّها استطلاعات رأي مزيفة".

وانتقد منافسه مؤكداً أنّه "عاجز عن صف جملتين متتاليتين"، رافضاً في الوقت نفسه وصفه بـ "الخرِف".

وقال "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول: إنّه غير كفؤ ليكون رئيساً للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور، إنّه بالكاد يُغادر قبوه".

وكان ترامب يحيل بذلك إلى واقع أنّ جو بايدن (77 عاماً) يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخماً إعلامياً.

وتعليقاً على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم، أنّه أقل "كفاءة" من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين، وقال "لنقم باختبار. لنقم به الآن. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به".

وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة (ايه بي سي) وصحيفة (واشنطن بوست) ونشرت نتائجه الأحد، تقدّم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على دونالد ترامب (55% مقابل 40%).

ويدفع ترامب ثمن إدارته السيئة، كما توصف، لأزمة تفشي وباء (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة، وسط تراجع نسبة تأييد سياساته إلى 37% في مقابل إدانتها من قبل 57%.

أخبار ذات صلة

فرنسا: 135 يورو غرامة لكل مخالف لقرار وضع الكمامة بالأماكن العامة

فرنسا: 135 يورو غرامة لكل مخالف لقرار وضع الكمامة بالأماكن العامة

إيران تقطع الإنترنيت وتعتقل منظمي الاحتجاجات المناهضة للنظام في خوزستان

إيران تقطع الإنترنيت وتعتقل منظمي الاحتجاجات المناهضة للنظام في خوزستان

ماكرون &#34;يضرب بيده على طاولة&#34; خلال المفاوضات حول خطة النهوض الأوروبية

ماكرون "يضرب بيده على طاولة" خلال المفاوضات حول خطة النهوض الأوروبية

إسرائيل: بدء الإضراب الشامل للممرضات احتجاجاً على ظروف عملهن

إسرائيل: بدء الإضراب الشامل للممرضات احتجاجاً على ظروف عملهن

إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح (موساد)

إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح (موساد)

وزارة الدفاع الروسية: التجارب السريرية على لقاح (كورونا) تقترب من نهايتها

وزارة الدفاع الروسية: التجارب السريرية على لقاح (كورونا) تقترب من نهايتها

مقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية وإصابة زوجها

مقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية وإصابة زوجها

سيدة أفغانية تقتل عنصرين من طالبان انتقاماً لمقتل والديها

سيدة أفغانية تقتل عنصرين من طالبان انتقاماً لمقتل والديها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب &#34;كرافانات&#34; شرق بيت لحم

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ