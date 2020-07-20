دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة، وزارة التربية والتعليم العالي والمجتمع المدني الفلسطيني إلى معالجة قضية التمييز في معدلات القبول لبعض التخصصات العلمية في جامعات المحافظات الجنوبية.
وشددت سلامة على أن مثل هذه القرارات التمييزية على أساس النوع الاجتماع "الجنس"، تتنافى مع مبادئ وثيقة الاستقلال الفلسطيني، والنظام الأساسي، والتشريعات والأنظمة التي تكفل حقوقاً كاملة لكافة المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي "الجنس".
وأكدت سلامة على ضرورة التدخل الفوري، لإلغاء سياسة التمييز بمعدلات القبول بين الذكور والإناث، مشيرة، إلى أهمية العمل وتكاتف مكونات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية لحماية وتحصين الحقوق، التي كفلها القانون الفلسطيني لكافة المواطنين، ورفض أي سياسة تمييزية تمس هذه الحقوق.
دعت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة، وزارة التربية والتعليم العالي والمجتمع المدني الفلسطيني إلى معالجة قضية التمييز في معدلات القبول لبعض التخصصات العلمية في جامعات المحافظات الجنوبية.
وشددت سلامة على أن مثل هذه القرارات التمييزية على أساس النوع الاجتماع "الجنس"، تتنافى مع مبادئ وثيقة الاستقلال الفلسطيني، والنظام الأساسي، والتشريعات والأنظمة التي تكفل حقوقاً كاملة لكافة المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي "الجنس".
وأكدت سلامة على ضرورة التدخل الفوري، لإلغاء سياسة التمييز بمعدلات القبول بين الذكور والإناث، مشيرة، إلى أهمية العمل وتكاتف مكونات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية لحماية وتحصين الحقوق، التي كفلها القانون الفلسطيني لكافة المواطنين، ورفض أي سياسة تمييزية تمس هذه الحقوق.
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