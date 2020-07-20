الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً مأهولاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن آليات الاحتلال، هدمت منزل المواطن محمد مصطفى أبو عموص، في قرية شوشحلة جنوب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.



وأضاف بريجية، أن هذا المنزل، كان قد تم ترميمه بعد تعرضه للهدم في العام 2002، مشيراً إلى أن منطقة شوشحلة، تتعرض لهجمة استيطانية من قبل الاحتلال، تمثلت بتوزيع إخطارات بوقف البناء في عشرات المنازل، وهدم أخرى.