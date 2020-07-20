شؤون فلسطينية

"هذه حكومة سيئة".. بينت ينتقد قرار (غانتس) بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

"هذه حكومة سيئة".. بينت ينتقد قرار (غانتس) بشأن مخصصات الشهداء والأسرى
عضو (كنيست) ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن عضو (كنيست) ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، انتقد بشدة، قرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تجميد الأمر بفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية، التي تحتفظ بحسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، الذين يتلقون مزايا من السلطة الفلسطينية. 

وقال بينت، الذي شغل منصب وزير الجيش قبل غانتس: إنه "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين". 

وأضاف: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم؛ عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة، ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى". 

وتابع بينت: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات"، وفق تعبيره. 

وردًا على ذلك، ذكر مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع. 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتناوب ووزير الجيش، بيني غانتس، مدد تجميد القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم. 

وأصدر غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي. 

ويأتي هذا القرار، وفقًا لمصادر إسرائيلية، بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة: تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة: تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الرجوب: الاتفاق مع حماس على إقامة مهرجان وطني بغزة يتخلله كلمة لأبو مازن

الرجوب: الاتفاق مع حماس على إقامة مهرجان وطني بغزة يتخلله كلمة لأبو مازن

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

شاهد: اشتية يكشف موعد رواتب السلطة ومستجدات قضية عمولات الشيكات الراجعة والقروض

شاهد: اشتية يكشف موعد رواتب السلطة ومستجدات قضية عمولات الشيكات الراجعة والقروض

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يستدعي المرابطة حلواني ودعوات للرباط في باب الرحمة

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

الاحتلال يفرج عن الأسير نعيم ارميلات من الخليل بعد اعتقال 16 شهرًا

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

مصر تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

رغد صدام حسين تنعى ذراع والدها اليمين (سلطان هاشم).. وهذا ما قالته

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ