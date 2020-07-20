الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم، أكثر من نصف كيلو غرام من المواد المخدرة، بحوزة تاجر في مدينة الخليل.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات، تتعلق بحيازة أحد الأشخاص لكمية كبيرة من المخدرات داخل منزله بمدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة؛ لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.



وأضافت، بأنه وخلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة داخل المنزل على أكثر من نصف كيلو غرام من المواد المخدرة، كانت عبارة عن مادة "الحشيش"، بلغت من الوزن 464 غراماً، ومادة "الماريجوانا" بلغت من الوزن 46 غراماً و85 حبة من حبوب "الإكستازي" المخدرة، بالإضافة للعثور على مجموعة من أدوات التعبئة والتغليف، بناء على ذلك، قامت الشرطة بضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.



وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.