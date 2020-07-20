سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

قام وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي يوسف سرحان، بزيارة تفقدية للأعمال الإنشائية لوحدات صحية متنقلة مزودة بكافة وسائل الراحة؛ يتم تجهيزها في منطقة دير البلح، بمشاركة لفيف من المدراء العامين بالوزارة.



وأكد سرحان، على أن العمل يتواصل من أجل الانتهاء من تجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة، تستخدم للحجر الصحي، وهي مجهزة ومهيئة حسب التوجيهات الصحية، وما يتناسب مع المحجورين.



وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات الحكومية من أجل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على مجتمعنا آمن من هذا الوباء.

رام الله - دنيا الوطنواطلع سرحان على أعمال تجهيز "الكرفانات" الصحية المتنقلة، وتهيئة مكان الحجر الصحي والمساحات الإنشائية في المكان، إضافة إلى تجهيزات البنية التحتية لأماكن "الكرفانات".