أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 19 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
صدر حبش: 16 شيكلاً.
فخذ حبش بدون ظهر: 11-12 شيكلاً.
فخذ حبش بظهر: 9 شواكل.
دبوس حبش: 11 شيكلاً.
كبدة حبش: 16 شيكلاً.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.
سكمبلة: 1ك = 14 شيكلاً.
سكمبلة كبيرة: 25 شيكلاً.
سردينة = 17 شيكلاً.
سردينة بزرة: 3 شواكل.
فريدي: 17 شيكلاً.
فريدي وسط: 15- 20 شيكلاً.
سويسي وسط: 25 شيكلاً.
سويسي كبير: 25- 30 شيكلاً.
جاءت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 19 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
صدر حبش: 16 شيكلاً.
فخذ حبش بدون ظهر: 11-12 شيكلاً.
فخذ حبش بظهر: 9 شواكل.
دبوس حبش: 11 شيكلاً.
كبدة حبش: 16 شيكلاً.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 33 شيكلاً.
سكمبلة: 1ك = 14 شيكلاً.
سكمبلة كبيرة: 25 شيكلاً.
سردينة = 17 شيكلاً.
سردينة بزرة: 3 شواكل.
فريدي: 17 شيكلاً.
فريدي وسط: 15- 20 شيكلاً.
سويسي وسط: 25 شيكلاً.
سويسي كبير: 25- 30 شيكلاً.
التعليقات